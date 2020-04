Gkn, la Regione incontra Rsu e sindacati dopo la disdetta degli interinali

FIRENZE – La preoccupazione per la disdetta del contratto commerciale con le agenzie che da tempo assicuravano l’impiego di 20 lavoratori interinali all’azienda fiorentina Gkn è stato al centro dell’incontro in video conferenza convocato dal Consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini. All’incontro hanno partecipato un rappresentante della Fiom Cgil e della Rsu aziendale. I rappresentanti sindacali hanno fatto sapere che la disdetta, decisa unilateralmente dall’azienda, mette in discussione i contenuti dell’accordo stipulato in Regione il 14 febbraio scorso, che prevedeva fra l’altro il mantenimento dei livelli occupazionali e, a fronte di alcuni pensionamenti previsti fra il personale, la progressiva stabilizzazione dei lavoratori interinali. Simoncini, prendendo atto delle preoccupazioni dei lavoratori, ha sottolineato “come una simile decisione contrasti con il delicatissimo momento attuale che rende quanto mai inopportuna l’apertura di un percorso che potrebbe portare a ridimensionare i livelli occupazionali all’interno dell’azienda e a disattendere l’accordo sottoscritto”. Il consigliere del presidente ha preso quindi “l’impegno a contattare quanto prima i vertici dell’azienda e, non appena le condizioni lo renderanno possibile, a organizzare un incontro di verifica fra le parti sull’attuazione dell’accordo”.