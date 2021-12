Gkn, la Regione ora chiede di “stabilire tempi e impegni per la fase di transizione”

FIRENZE – Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha partecipato ieri al tavolo convocato presso il Mise sulla ex Gkn, ora Qf Spa. Insieme a lui l’assessore Alessandra Nardini, il consigliere per il lavoro Valerio Fabiani, il capo di gabinetto Paolo Tedeschi e l’intera struttura dell’Unità di crisi. Sul tavolo il progetto e i tempi della […]

FIRENZE – Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha partecipato ieri al tavolo convocato presso il Mise sulla ex Gkn, ora Qf Spa. Insieme a lui l’assessore Alessandra Nardini, il consigliere per il lavoro Valerio Fabiani, il capo di gabinetto Paolo Tedeschi e l’intera struttura dell’Unità di crisi. Sul tavolo il progetto e i tempi della nuova società che rileva lo stabilimento di Campi. La presentazione del neoproprietario Francesco Borgomeo ha introdotto il tema del passaggio di proprietà e i primi passi da compiere per avviare la fase di transizione, in particolare l’attivazione degli ammortizzatori sociali necessari.

La Regione, spiegano in una nota, “ha confermato il proprio supporto in particolare sulla formazione del personale, legata anche alla necessità della manutenzione straordinaria e ordinaria dell’impianto di Campi Bisenzio. Quando arriverà l’investitore finale inoltre, si potrà valutare, al pari di Invitalia, come sostenere il nuovo percorso legato alla riconversione finale”.

Condivisione è stata inoltre espressa per la proposta presentata dai sindacati nazionali di un accordo quadro che stabilisca tempi e impegni per affrontare questa fase di transizione e per l’appello rivolto a Borgomeo affinché il processo di ripartenza includa anche i lavoratori degli appalti.