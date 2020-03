Gkn, la Rsu: “Disdetta per 20 Staff Leasing a fabbrica chiusa: da essenziali a esuberi è un attimo”

CAMPI BISENZIO – “La Rsu Gkn indice lo stato d’agitazione e valuterà ogni azione necessaria”: si conclude così il comunicato inviato alla nostra redazione. Il motivo? “Abbiamo ricevuto la notizia da parte di Gkn – si legge nella nota – della disdetta del contratto commerciale con l’agenzia interinale “Umana”, che riguarda 20 lavoratori impiegati in Staff Leasing. Si tratta, per quanto ci riguarda, di altrettanti, potenziali licenziamenti, anche se “mascherati” dalla forma contrattuale dello staff leasing. Gkn poteva “liquidare” questi venti lavoratori con una semplice e-mail di disdetta commerciale. E l’ha fatto”. A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, anche la Gkn è chiusa dal 16 marzo, con l’intenzione di riaprire i cancelli – sempre se la situazione sanitaria migliora – lunedì 6 aprile. “Il fatto che questo annuncio sia arrivato a fabbrica chiusa per cassa integrazione – continua il comunicato – e mentre siamo tutti confinati a casa in isolamento, lo rende ancora più intollerabile. Per quel che ne sappiamo, il contatto commerciale tra Gkn e “Umana” prevedeva due mesi di preavviso. Per questo motivo tale disdetta sarà operativa dal 26 maggio. Ma questo non migliora le cose. Anzi, le peggiora. Questi venti lavoratori, infatti, saranno mandati via quando, in teoria, l’emergenza Coronavirus potrebbe essere rientrata e la produzione magari ripresa. Siamo di fronte, quindi, a una scelta che anticipa lo scenario futuro e che ci dà indicazioni sui costi della recessione. L’emergenza Coronavirus ha accelerato una recessione che covava da tempo, particolarmente nel settore auto. E i conti di questa recessione saranno pagati, tanto per cambiare, dal lavoro dipendente e dalla componente operaia”. Guardando al futuro, pertanto, la preoccupazione resta alta: “Formalmente i licenziamenti sono stati “sospesi” dal Governo. Ma questa sospensione non ha nessuna efficacia per quel gigantesco mondo di lavoratori precari o di finti collaboratori autonomi. Questo è il caso di questi 20 lavoratori in Staff Leasing. Come detto, come Rsu e lavoratori Gkn ci siamo sempre opposti a questa forma contrattuale. Dopo uno stato di agitazione sindacale, e con una serie di scioperi, eravamo arrivati alla firma di un accordo in Regione per la salvaguardia del futuro dello stabilimento. Fra le varie cose, questo accordo istituiva un bacino di assunzione per i 20 lavoratori in Staff Leasing e chiedeva all’azienda un percorso di stabilizzazione. Al momento questo percorso è lettera morta”.