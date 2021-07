Gkn. La solidarietà del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – “Non solo la GKN, ogni giorno sentiamo triste notizie di lavoratori che vanno a casa”. Ha iniziato così il capogruppo di Sinistra Italiana Jacopo Madau annunciando una mozione “presentata da tutti i gruppi politici” ha ribadito Madau, (dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Insieme cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Gruppo Misto), di “Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio”

“Il 9 luglio l’azienda ha comunicato via mail il licenziamento agli oltre 400 lavoratori e poi ha coinvolto anche l’indotto arrivato a 500 persone e si è sviluppata una grande solidarietà. – ha spiegato Madau – Associazioni, politica, sindacati, ciascuno ha portato la propria solidarietà compresi i singoli cittadini. Le motivazioni per cui l’azienda chiuse: non a volte si assiste a scelte molte facili per tagliare i costi, spesso a chiudere sono state aziende molto solide. Gkn è stata oggetto di una scalata ostile da parte di un fondo di investimento. In questa mozione diciamo che non si può essere ostili e licenziare le persone con questo metodo”.

Madau ha spiegato la mozione presentata. “Esprimiamo la solidarietà dove ci sono molti lavoratori di Sesto Fiorentino soprattutto negli appalti e nell’indotto, – ha detto – esprimiamo disappunto e sconcerto per quanto e nelle modalità in cui è accaduto evitando le sigle sindacali, chiediamo per quanto possibile il ritiro dei licenziamenti, e si chiede un confronto vero sulle prospettive sul sito industriale e alla giunta regionale di mettere in campo gli strumenti normativi ed economici per garantire la ripresa dei lavori in quell’azienda”. E.A.