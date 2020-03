Gkn, maggioranza in consiglio comunale compatta: “Gli accordi si devono rispettare, soprattutto adesso”

CAMPI BISENZIO – “Gli accordi si devono rispettare, soprattutto adesso”. E’ la presa di posizione della maggioranza che siede fra i banchi del consiglio comunale a Campi Bisenzio (Pd, Emiliano Fossi Sindaco e Campi Progressista) in merito alla vicenda Gkn e al “licenziamento” di venti “Staff Leasing”. “In questo periodo di emergenza sanitaria, – si legge in una nota – scopriamo con stupore e rammarico che l’azienda Gkn ha deciso di licenziare, di fatto, 20 operai nonostante l’accordo sottoscritto in occasione dell’ultimo tavolo istituzionale in cui garantiva i livelli occupazionali dell’azienda e ribadiva l’impegno ad attingere dal bacino dei 20 lavoratori a “Staff Leasing”, in ottica di future stabilizzazioni”.

“Non condividiamo dunque, come gruppi di maggioranza, – continua il comunicato – merito e metodo della scelta aziendale. Il mancato rinnovo è stato, infatti, comunicato attraverso una e-mail nel mezzo dell’emergenza Covid-19 in cui ogni cittadino teme per la propria vita e per il proprio reddito”.

“Ci preme ringraziare l’assessore Ester Artese – conclude il documento – che si è subito attivata per stigmatizzare l’accaduto e per riaprire un confronto in Regione. Questa amministrazione e questo consiglio comunale sono da sempre sensibili e vicini alle tematiche del lavoro e noi come gruppi di maggioranza, continueremo a monitorare la situazione di questa crisi con il massimo impegno, sicuri di trovare una soluzione insieme alle istituzioni. Andrà tutto bene solo se usciremo insieme da questa emergenza tutelando tutti i lavoratori e tutte le imprese, senza lasciare indietro nessuno”.