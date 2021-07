Gkn. Massini, Pelù e i lavoratori sul palco davanti ai cancelli dell’azienda per parlare di lavoro

CAMPI BISENZIO – Non si ferma la solidarietà nei confronti dei lavoratori della Gkn in questi giorni di protesta per il licenziamenti annunciati con una mail dall’azienda alcune settimane fa. Questa sera, mercoledì 28, dalle 21, di fronte ai cancelli dell’azienda campigiana in via Fratelli Cervi 1, si terrà un incontro tra i lavoratori della […]

CAMPI BISENZIO – Non si ferma la solidarietà nei confronti dei lavoratori della Gkn in questi giorni di protesta per il licenziamenti annunciati con una mail dall’azienda alcune settimane fa. Questa sera, mercoledì 28, dalle 21, di fronte ai cancelli dell’azienda campigiana in via Fratelli Cervi 1, si terrà un incontro tra i lavoratori della Gkn, quelli degli appalti, in totale circa 500 persone e i lavoratori dello spettacolo.

Una serata che vedrà lo scrittore Stefano Massini portare davanti ai cancelli della fabbrica il testo da lui scritto e interpretato domenica 25 al Festival Letterature di Roma ai Fori Imperiali, dove l’autore ha deciso di raccontare il dramma Gkn cambiando all’ultimo minuto il tema del suo intervento. Sul palco con Stefano Massini ci sarà innanzitutto Piero Pelù dopo che il rocker ha ospitato sul palco del suo concerto due operai della Gkn. Ma non basta: la serata di musica e parole vedrà protagonista anche l’Orchestra Multietnica di Arezzo, pronta a portare i suoi ritmi internazionali a sostegno della battaglia per la dignità del lavoro.