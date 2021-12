Gkn, Merlotti (Pd): “Inaccettabile lo sblocco dei licenziamenti. Ministro Giorgetti grande assente, ora batta un colpo”

FIRENZE – “Sulla vicenda dei lavoratori della Gkn continuano a susseguirsi fatti inaccettabili”: parole, queste, di Fausto Merlotti, consigliere regionale Pd, in merito alla situazione dei lavoratori dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio, che aggiunge: “In primo luogo il riavvio della procedura di licenziamento da parte del gruppo, controllato dal fondo inglese Melrose, nonostante sia in […]

FIRENZE – “Sulla vicenda dei lavoratori della Gkn continuano a susseguirsi fatti inaccettabili”: parole, queste, di Fausto Merlotti, consigliere regionale Pd, in merito alla situazione dei lavoratori dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio, che aggiunge: “In primo luogo il riavvio della procedura di licenziamento da parte del gruppo, controllato dal fondo inglese Melrose, nonostante sia in atto un’azione di individuazione di nuovi investitori. Uno schiaffo dopo la sentenza del tribunale di Firenze che aveva accolto il ricorso della Fiom-Cgil per condotta antisindacale. In secondo luogo l’atteggiamento del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che continua a essere il grande assente di tutta questa trattativa che interessa il futuro di quasi 500 lavoratori e la produttività di un intero territorio. Voglio ribadire la mia vicinanza agli operai della Gkn che giorno dopo giorno, insieme ai sindacati, continuano a far sentire la propria voce nei confronti di un atteggiamento che continua ad essere irricevibile. Mi unisco all’appello di istituzioni, lavoratori e sindacati che chiedono massimo impegno da parte dell’esecutivo nazionale anche attraverso l’intervento di Invitalia affinché si avvii un processo di reindustrializzazione in grado di salvaguardare occupazione e produttività”.