Gkn, Merlotti (Pd): “Le istituzioni unite chiedono il ritiro dei licenziamenti”

CAMPI BISENZIO – Anche il consigliere regionale del Pd, Fausto Merlotti, ha voluto manifestare la propria vicinanza ai lavoratori della Gkn. Presente stamani alle celebrazioni della Liberazione davanti ai cancelli della fabbrica, Merlotti ha ribadito che “la vicenda dei lavoratori della Gkn è una priorità per il nostro territorio e per la Toscana e continuerà a esserlo, anche nei mesi a venire. Come rappresentanti delle istituzioni regionali e locali abbiamo voluto riaffermarlo in occasione del 77° anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio: una data simbolo di libertà, coraggio e democrazia celebrata insieme ai lavoratori Gkn, da settimane mobilitati insieme ai sindacati per salvaguardare la produttività di tutto il territorio. Una battaglia per il lavoro giusta e doverosa a difesa dei diritti e dell’occupazione che riguarda l’intero Paese. Come istituzioni regionali e locali siamo fermi e uniti nel ribadire che per poter avviare una trattativa con la proprietà è necessario il ritiro dei licenziamenti, irricevibili e immotivati per uno stabilimento che produce utili. Dalla parte di questi lavoratori sono scese in piazza, fin da subito, le istituzioni, le associazioni, la comunità di Campi e non solo. La battaglia sarà lunga e noi continueremo a esserci”.