Gkn, non si attiva la procedura di licenziamento. La soddisfazione di Giani: “Uno spiraglio concreto per la trattativa”

FIRENZE – Il presidente della Regione, Eugenio Giani (in foto in occasione della manifestazione a Firenze in piazza Santa Croce), ha partecipato ieri pomeriggio, giovedì 7 ottobre, alla riunione indetta presso il Mise per la vertenza Gkn. “Sono contento, si è aperto uno spiraglio concreto per la trattativa – ha dichiarato – non si attiva la procedura di licenziamento; c’è un affievolimento delle procedure per la liquidazione; ci sarà un advisor su commissione dell’azienda che sarà affiancato da Invitalia; c’è l’apertura di un confronto su basi oggettive. E’ un successo del fronte compatto che si è creato in questi mesi tra istituzioni e parti sociali e che, grazie alla regia del Mise, esce dalla logica del muro contro muro e pone le basi per una concertazione”.

Alla riunione ha partecipato il vice-ministro Alessandra Todde, l’azienda in videocollegamento, presenti anche il Ministero del lavoro, i sindacati, rappresentanti della Città metropolitana di Firenze e il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi.