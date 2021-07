Gkn, Palazzo Vecchio: “Serve una ferma presa di posizione di condanna da parte del Governo”

FIRENZE – “Quanto accaduto a Campi Bisenzio ai lavoratori della Gkn non solo è grave ma inumano. Il metodo con il quale è stato comunicato i licenziamenti è assurdo e ha poco di etico”: a dirlo, in una nota, sono il capogruppo del Partito Democratico al Comune di Firenze, Nicola Armentano, la vice capo-gruppo Letizia Perini […]

FIRENZE – “Quanto accaduto a Campi Bisenzio ai lavoratori della Gkn non solo è grave ma inumano. Il metodo con il quale è stato comunicato i licenziamenti è assurdo e ha poco di etico”: a dirlo, in una nota, sono il capogruppo del Partito Democratico al Comune di Firenze, Nicola Armentano, la vice capo-gruppo Letizia Perini e la presidente della Commissione istruzione e lavoro Laura Sparavigna. “Stiamo parlando di persone, prima di tutto, – aggiungono – e come tutte le persone meritano rispetto. Servirà una grande reazione da parte delle Istituzioni e una ferma presa di posizione di condanna da parte del nostro Governo per quanto accaduto, oltre ad una rapida soluzione per i 422 lavoratori. Un licenziamento è sempre una sofferenza per chi lo subisce e non è giustificabile, ancora più sconcertante il metodo che è stato adottato”.

“Noi – concludono – saremo certamente accanto ai lavoratori e daremo il nostro sostegno. E saremo accanto alle famiglie per supportarli a seguito di questa decisione societaria inopportuna, visto anche il periodo di difficoltà economica che stiamo vivendo a seguito della pandemia. Letizia Perini, inoltre, in qualità di consigliera metropolitana, si è recata alla Gkn per esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori”.