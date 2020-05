Gkn, per dire no al licenziamento dei venti lavoratori in “staff leasing” c’è tempo fino al 26 maggio

CAMPI BISENZIO – C’è tempo fino al 26 maggio per evitare che i venti lavoratori in “staff leasing” in forza alla Gkn restino disoccupati. “Dal 26 marzo – si legge in una nota – è iniziato il countdown, di 2 mesi per i 20 lavoratori in “staff leasing” dello stabilimento campigiano di Gkn. L’azienda ha […]

CAMPI BISENZIO – C’è tempo fino al 26 maggio per evitare che i venti lavoratori in “staff leasing” in forza alla Gkn restino disoccupati. “Dal 26 marzo – si legge in una nota – è iniziato il countdown, di 2 mesi per i 20 lavoratori in “staff leasing” dello stabilimento campigiano di Gkn. L’azienda ha infatti deciso di lasciarli a casa interrompendo il rapporto commerciale con l’Agenzia per il lavoro “Umana” e comunicando questa decisione con mezzi fortuiti. Fiom e Nidil Cgil Firenze hanno iniziato un percorso di difesa del posto di lavoro dei 20 interessati che si collega alla condizione in Italia di circa 183.000 lavoratori somministrati a tempo indeterminato, un tempo che come si nota in queste vicende è invece più che determinato. Se Gkn non rivedrà la sua posizione, martedì 26 maggio con la definitiva fuoriuscita e ritorno in seno ad un’agenzia che non sarà in grado di ricollocarli a causa del mercato del lavoro ancora fortemente in crisi. In questo percorso abbiamo collaborato con l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, che ha approvato all’unanimità una mozione, le consigliere regionali Serena Spinelli e Monia Monni che hanno presentato a loro volta una mozione, l’onorevole Dario Parrini e l’onorevole Riccardo Ricciardi per l’attenzione verso la vicenda. Abbiamo condiviso la questione con i membri della Commissione Lavoro della Camera nelle figure degli Onorevoli Chiara Gribaudo e Guglielmo Epifani, e della stessa commissione del Senato grazie al senatore Francesco Laforgia“.