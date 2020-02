Gkn. Potere al Popolo “La vittoria dei lavoratori. Uniti si vince”

CAMPI BISENZIO -“La vittoria dei lavoratori Gkn dimostra che uniti si vince. Dopo un pomeriggio in presidio davanti alla regione i lavoratori Gkn hanno costretto l’azienda ad un accordo migliorativo, volto a prevenire una crisi aziendale improvvisa e abbattere la precarietà dei dipendenti”. Lo afferma in una nota Potere al Popolo di Firenze.

“L’azienda ha dovuto dichiarare che garantirà i livelli occupazionali, quando ancora la settimana scorsa affermava nebulosamente che non avrebbe garantito nulla – prosegue la nota spiegando i punti dell’accordo raggiunto – verrà creata di conseguenza una task force che si riunirà già mercoledì, in cui l’azienda dovrà rendere contro dei volumi nei prossimi due anni; lo staff-leasing, ossia l’affitto di manodopera, dovrà essere utilizzata solo dopo un accordo con le Rsu; gli attuali operai in staff-leasing (20) saranno i primi ad essere assunti tramite contratto a tempo indeterminato”.

Per Potere al Popolo di Firenze si tratta di un risultato che “consentirà di assumere gradualmente i lavoratori attualmente tenuti in stato di precarietà dall’azienda e di non ritrovarsi da un giorno all’altro con l’azienda in chiusura – come ormai avviene in molti casi. Non è causale che al presidio abbiano partecipato Rsu e lavoratori di altre aziende che hanno subito sorte analoga come la Vibac di Empoli o Register/ex Dada. La vittoria è stata resa possibile grazie al fatto di non aver organizzato un presidio rituale: in 200 tra lavoratori e realtà solidali, hanno sostenuto rumorosamente i loro delegati, facendo rimbombare fin dentro la stanza di Palazzo Strozzi Sacrati, dove erano in corso le trattative, la loro voce”.

“Questa unità – conclude la nota – è stata resa possibile anche dalla campagna contro l’utilizzo dello staff leasing che va avanti ormai da un anno e mezzo e che il Collettivo dei Lavoratori Gkn con il contributo del Tavolo lavoro di Potere al popolo sta conducendo dentro e fuori l’azienda. Si tratta dell’ennesima forma della precarietà, che serve alle aziende per ricattare meglio i lavoratori e farli correre di più, mettendone a rischio la stessa sicurezza sul lavoro”.