Gkn, Sinistra Civica Ecologista: “Referendum passaggio importante, ora vigilare su mantenimento impegni”

CAMPI BISENZIO – “L’esito del referendum tra i lavoratori della ex Gkn è un passaggio importante verso la reindustrializzazione della fabbrica e la salvaguardia dei posti di lavoro. L’accordo quadro siglato nei giorni scorsi, e approvato ieri dalle maestranze di Campi Bisenzio, è stato raggiunto grazie alle lotte e alle mobilitazioni dei lavoratori, al ruolo svolto dal sindacato e all’intervento delle istituzioni locali e nazionali”: a dirlo, in una nota, è Sinistra Civica Ecologista, che aggiunge: “Ora bisogna vigilare sul mantenimento degli impegni e dei tempi da parte della proprietà, garantendo così la ripresa delle attività produttive e la continuità occupazionale, non solo per i lavoratori diretti ma anche per quelli degli appalti. Sullo sfondo resta il grande tema di come proteggere il nostro sistema produttivo dalle delocalizzazioni selvagge e dalle speculazioni dei fondi internazionali. Su questo occorre fare ancora molto, sia a livello nazionale che europeo”.