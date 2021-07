Gkn, Sorani (Confartigianato) “Abbiamo aperto le porte a predatori che promettono investimenti ma saccheggiano territori”

FIRENZE – “Ci sono imprenditori e ci sono predatori. Gli imprenditori sviluppano, sono parte attiva di un territorio, restituiscono alla società e soprattutto hanno rispetto per il lavoro”: lo dice Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze (nella foto). “Ma ce ne sono sempre meno – aggiunge – e in compenso abbiamo aperto le porte a predatori che promettono investimenti e sviluppo ma in realtà saccheggiano territori. Ciò che sta avvenendo alla Gkn è raccapricciante: uno stabilimento chiuso e 422 lavoratori licenziati via e-mail. Non possiamo pensare che il futuro del nostro territorio sia in mano a colossi sempre più grandi che usano il dare lavoro come leva di impunità, aiutiamo le piccole imprese a crescere, che di importare predatori proprio non abbiamo bisogno”.