Gkn. Taxi 4242 consegna 4200 bottiglie di acqua ai lavoratori

CAMPI BISENZIO – Non si ferma la solidarietà nei confronti dei lavoratori della Gkn in questo periodo in lotta con presidio davanti all’azienda per protestare contro i licenziamenti di 422 lavoratori. Questa mattina alle 11 una decina di Taxi 4242 consegneranno ai lavoratori in lotta 4200 bottiglie di acqua. La solidarietà ai lavoratori Gkn da parte dei Taxi 4242 Cooperativa Sms è organizzata dal responsabile marketing di 4242 Milco Signorini in collaborazione i lavoratori dell’azienda campigiana.