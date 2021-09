Gkn, Tozzi (Lega): “Maggioranza e opposizione unite al fianco dei lavoratori. Ora serve una legislazione coraggiosa a tutela del lavoro”

FIRENZE – “Su questa battaglia non ci dividiamo: maggioranza e opposizione in consiglio regionale sono unite al fianco dei lavoratori Gkn”: a parlare così è la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi, che in mattinata ha preso parte alla delegazione del Consiglio regionale guidata dal presidente Antonio Mazzeo in visita allo stabilimento della Gkn di Campi […]

FIRENZE – “Su questa battaglia non ci dividiamo: maggioranza e opposizione in consiglio regionale sono unite al fianco dei lavoratori Gkn”: a parlare così è la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi, che in mattinata ha preso parte alla delegazione del Consiglio regionale guidata dal presidente Antonio Mazzeo in visita allo stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio per incontrare i lavoratori, da settimane in presidio permanente per opporsi al licenziamento deciso dalla proprietà. “Certo, – ha aggiunto – se in passato ci si fosse mossi per tempo e meglio, forse oggi non ci troveremmo in questa situazione. Ora però dobbiamo guardare al futuro di questi lavoratori e delle loro famiglie trovando soluzioni concrete ed efficaci e per questo serve uno sforzo di responsabilità da parte di tutti. E pazienza se gli operai fischiano la consigliera regionale in quanto leghista: non sono venuta a fare passerelle elettorali né selfie e se devo dire a centinaia di lavoratori spaventati e arrabbiati che perseverare nella falsa dialettica operaio-padrone è sbagliato e ideologicamente fuori tempo, lo dico. Così come dico che gli imprenditori – quelli veri, non i “prenditori” – sono loro alleati, non nemici in questa battaglia”.

“Il lavoro – ha aggiunto – è dignità e questi operai non sono un costo ma un investimento, perché producono Pil. La loro professionalità – aggiunge Tozzi – va salvaguardata e la vera sfida politica, a questo punto, è quella del loro ricollocamento. Dobbiamo avere il coraggio di pianificare una legislazione coraggiosa a tutela dell’occupazione e, al contempo, garantire meccanismi di premialità alle imprese virtuose che investono e assumono. E’ insomma necessario creare le condizioni normative affinché non si ripeta una vicenda Gkn, promuovere un netto cambio di passo sulle politiche industriali regionali e incentivare le attività produttive che investono e creano posti di lavoro in Toscana”.