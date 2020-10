Gkn, venerdì 23 ottobre sciopero di due ore. In attesa della “serrata” generale del 5 novembre

CAMPI BISENZIO – E’ stato definito “percorso di mobilitazione per il contratto nazionale”. E la prossima tappa di questo “giro” è in programma domani, venerdì 23 ottobre, presso la Gkn, a Campi Bisenzio, dove le Rsu hanno indetto due ore di sciopero. Con le seguenti modalità: per i turnisti un’ora a fine turno e un’ora a inizio turno, per i normalisti e gli impiegati due ore a fine giornata. Con due iniziative di punta: un presidio alle 13, nel corso del quale saranno illustrate le modalità dello sciopero del 5 novembre e “la lotta – si legge in un comunicato – contro il precariato”. Alle 21, invece, è in programma un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza sul tema appunto “Verso lo sciopero generale del 5 novembre”. “I lavoratori Gkn, – si legge dal documento approvato dagli stessi lavoratori – riuniti in assemblea il giorno 14 ottobre, esprimono il proprio appoggio e la propria determinazione nel mobilitarsi per il rinnovo del contratto nazionale. (…). Non si tratta quindi di conquistare solo il Contratto nazionale ma di invertire una logica che si è sedimentata in anni di moderazione salariale e contrattuale. Per questo abbiamo di fronte una mobilitazione chiave e potenzialmente lunga. (….). Sarebbe irresponsabile gettare i metalmeccanici in una sfida così importante senza un percorso di lotta credibile e coerente nel tempo. (…). La lotta per il Contratto nazionale deve intrecciarsi con quella per l’occupazione, il blocco dei licenziamenti e l’abolizione del precariato. Bisogna evitare in tutti i modi che le aziende usino la scusa della pandemia per licenziamenti di massa o per precarizzare ancora di più il mondo del lavoro. (…) Nel corso delle mobilitazioni per il rinnovo del Ccnl terremo alta l’attenzione verso la situazione dei 18 lavoratori staff leasing ex Gkn. Ci impegniamo quindi a usare le due ore di sciopero con assemblea venerdì 23 ottobre, con una assemblea aperta alla cittadinanza, agli altri luoghi di lavoro e alle realtà solidali, in preparazione dello sciopero generale metalmeccanico del 5 novembre. Diamo mandato alla Rsu a valutare le modalità di sciopero e la data stessa in base a questioni organizzative o climatiche”.