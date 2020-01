Gkn, vertice in Regione con il Comune di Campi, Fiom e Rsu

FIRENZE – La preoccupazione dei lavoratori per la situazione della Gkn è stata oggi al centro dell’incontro convocato dal consigliere del presidente della Regione per il lavoro Gianfranco Simoncini.

All’incontro, richiesto dalle organizzazioni sindacali, hanno partecipato l’assessore del Comune di Campi, Giorgia Salvatori e la Fiom e le Rsu aziendali che hanno fatto presente la situazione di incertezza conseguente al frequente cambio ai vertici dell’azienda. In un anno, hanno osservato i sindacati che hanno indetto anche lo stato di agitazione, “nello stabilimento di Campi è già arrivato il quarto direttore”.

Di qui la difficoltà ad avere un interlocutore certo con cui proseguire il confronto sul futuro dell’azienda, sulla quale gravano da tempo incertezze per cui si era anche prospettata un’ipotesi di esuberi.

Simoncini, condividendo le preoccupazioni dei sindacati, ha ribadito l’importanza per l’economia regionale dello stabilimento Gkn, con i suoi 400 addetti, ha fatto presente “di essere in contatto con Confindustra per arrivare in tempi brevi a un incontro con il nuovo direttore. All’azienda si chiederà di precisare quali sono le prospettive industriali del sito di Campi per poi informare i lavoratori nel corso di un incontro congiunto con organizzazioni sindacali, Comune e azienda”. “Anche il presidente della Regione Enrico Rossi – si legge in una nota – sarà informato costantemente sull’andamento della vicenda”.