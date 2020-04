Gli agenti del Commissariato di Sesto portano a casa i computer agli alunni delle primarie

SESTO FIORENTINO – Tablet e computer sono stati donati agli alunni della primaria. Sono stati gli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino che ieri pomeriggio sono andati a ritirare a casa di alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo 3 alcuni computer portatili dalla scuola e li hanno consegnati porta a porta ai piccoli alunni della primaria. Grazie a finanziamenti dello Stato e donazioni dell’amministrazione comunale e anche di alcune famiglie locali è stato possibile offrire alcuni tablet e computer ai ragazzi che ne erano sprovvisti.

Gli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino, diretto dal Vice Questore Alessandra Gemma, tutto il pomeriggio di ieri hanno preso parte alla consegna, su richiesta del dirigente scolastico, per permettere agli studenti di seguire lezioni online, in questa nuova fase imposta dal particolare momento del Paese. Le reazioni delle famiglie sono state di autentico stupore e le mamme, in più di un caso, hanno mostrato una vera e propria commozione, partecipata sinceramente dagli “agenti speciali consegnatari”.

“In questo particolare momento di difficoltà – ha detto il dirigente scolastico – la scuola è attiva solo grazie alla sua didattica a distanza e perché ciò possa realizzarsi a pieno è necessaria naturalmente un’adeguata strumentazione tecnologica”.