Gli All Star Game di Sitting Volley parlano fiorentino (e anche campigiano)

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento, nel fine settimana appena passato, era al PalaFenera di Chieri, in provincia di Torino, dove era in programma la “DiaSorin Cup”, torneo arrivato alla sua settima edizione e che per il secondo anno di fila era valido anche come All Star Game della pallavolo paralimpica italiana. In Piemonte, insomma, si è ritrovato il meglio del […]

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento, nel fine settimana appena passato, era al PalaFenera di Chieri, in provincia di Torino, dove era in programma la “DiaSorin Cup”, torneo arrivato alla sua settima edizione e che per il secondo anno di fila era valido anche come All Star Game della pallavolo paralimpica italiana. In Piemonte, insomma, si è ritrovato il meglio del Sitting Volley, maschile e femminile, del nostro paese: ottanta atleti in rappresentanza di oltre venti società italiane che hanno formato sei squadre che si sono sfidate sabato pomeriggio e domenica mattina fino all’assegnazione del trofeo. E della squadra vincitrice faceva parte anche Matteo Marconcini, che a Chieri ha rappresentato Firenze e la Pallavolo Bacci Campi. Un’emozione nell’emozione, grazie anche alla conquista del titolo. Marconcini era accompagnato e supportato dal responsabile Stefano Ristori, che non ha certo bisogno di presentazioni ma soprattutto non ha perso lo smalto dei giorni migliori, che gli ha permesso di guidare dalla panchina la squadra che si è piazzata al quinto posto. La “DiaSorin Cup”, inoltre, ha aperto ufficialmente la stagione del Sitting Volley italiano che all’inizio di dicembre vedrà andare in scena la Coppa Italia.