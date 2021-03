Gli appuntamenti agli ambulatori della Misericordia di Campi? Ora c’è anche Sofia. Dalla tecnologia un “soccorso” decisivo

CAMPI BISENZIO – Il suo nome è Sofia e, anche se non è una “bella ragazza”, da pochi giorni è il rispondere automatico degli Ambulatori della Misericordia di Campi. Realizzato interamente dal reparto informatico degli stessi ambulatori, formato da Andrea Nannicini e Francesco Rossi (nella foto), a ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto all’interno della struttura di via Montalvo, è il risultato di un processo di miglioramento continuo dei servizi a disposizione della cittadinanza. E, per questo, ha deciso di implementare la propria offerta potenziando le capacità del call center a disposizione per le chiamate. Pertanto, in orario continuativo, 24 ore su 24, adesso è possibile prenotare un appuntamento utilizzando il solo telefono e rispondendo alle domande di Sofia, progettata e istruita per rispondere alle necessità sanitarie dell’utente. Il nuovo risponditore intelligente, questa la definizione esatta, permette a chiunque di prenotare o disdire facilmente un appuntamento senza ricorrere a internet o ad altri strumenti tecnologici. Il sistema automatico è raggiungibile al numero 05589411. In parole povere, per migliorare ulteriormente la capacità e la velocità degli operatori “reali” del call center, Ambulatori della Misericordia ha attivato un nuovo software che dialoga con il sistema informativo aziendale e l’impianto telefonico così da agevolare e velocizzare tutte le operazioni degli operatori del proprio call center. “I due nuovi interventi – spiega Cristian Cesari, presidente del Cda di Ambulatori della Misericordia – sono stati realizzati nell’ottica del miglioramento continuo con l’obiettivo di favorire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi sanitari a tutti i nostri pazienti”.