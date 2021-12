Gli auguri della Racchetta con castagne e vin brulè

SESTO FIORENTINO – Castagne e vin brûlé per gli auguri: così i volontari dell’associazione La Racchetta hanno allestito uno stand in piazza Vittorio Veneto per raccoglier fondi per sostenere l’attività dell’associaciazione. Oltre 30 chili di castagne sono state preparate e consumate dalle molte persone che ieri si sono fermate allo stand. La Racchetta non si […]

SESTO FIORENTINO – Castagne e vin brûlé per gli auguri: così i volontari dell’associazione La Racchetta hanno allestito uno stand in piazza Vittorio Veneto per raccoglier fondi per sostenere l’attività dell’associaciazione. Oltre 30 chili di castagne sono state preparate e consumate dalle molte persone che ieri si sono fermate allo stand. La Racchetta non si occupa solo di protezione civile, ma anche di fornire un supporto durante le manifestazioni organizzate dal Comune. A far visita allo stand de La Racchetta anche il vicesindaco Claudia Pecchioli e l’assessore alla cultura Jacopo Madau.