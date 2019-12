Gli auguri per il 2020 dal sindaco Falchi e dagli assessori

SESTO FIORENTINO – E’ il periodo degli aguri, dei buoni propositi per l’anno che deve arrivare e dei progetti da mettere in campo. Quest’anno abbiamo chiesto agli amministratori di Sesto Fiorentino, il sindaco e gli assessori, di fare un augurio per il 2020 alle porte.

“Che non smettiamo mai di fare nuovi progetti” ha detto l’assessore al bilancio e alle pari opportunità Donatella Golini, mentre il vicesindaco e assessore allo sport Damiano Sforzi non può che augurare “che sia un anno pieno di sport per tutti”.

Un desiderio che molti di noi vorrebbe si avverasse è di avere più tempo e l’assessore alla pubblica istruzione e all’ambiente Silvia Bicchi è proprio quello che augura “avere tempo per vivere e condividere con altri le proprie passioni”, mentre l’assessore alla protezione civile Diana Kapo augura che il 2020 “sia un anno di realizzazioni e soddisfazioni per tutti noi” e, aggiunge l’assessore al commercio Gabriella Bruschi “che il 2020 sia davvero l’anno della ripresa”, un augurio che ci facciamo tutti.

Responsabilità e partecipazione è l’augurio dell’assessore al welfare Camilla Sanquerin che dice “auguro ai sestesi di sentirsi intensamente partecipi e responsabili di quel che accade a loro stessi, al proprio vicino di pianerottolo come al cittadino dell’altra parte del mondo. Servono tutte e tre le dimensioni per vivere a pieno!”

Invece l’assessore ai lavori pubblici, innovazione e partecipate Massimiliano Kalmeta augura “che il 2020 porti a ciascuno ciò che più desidera, ed accresca la consapevolezza in ognuno di noi che solo tramite il raggiungimento di una felicità collettiva si può ottenere la felicità personale”.

Ed infine il sindaco Lorenzo Falchi, augura a tutti “che ognuno di noi possa imboccare la propria personale strada verso la felicità”. Augurio al quale ci associamo amche noi di Piananotizie.