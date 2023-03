Gli ex alunni della Pascoli si ritrovano 70 anni dopo

SESTO FIORENTINO – Una quindicina di ex alunni della scuola elementare Pascoli di Quinto Alto si sono ritrovati 70 anni dopo la prima elementare del 1952-53. Occasione dell’incontro è stato Mario Berti, oggi Pro Loco, all’epoca uno dei bambini che frequentva la scuola. “Mi sono trovato a riversare una serie di Vhs realizzati dalla mia associazione negli anni dal 1997 al 2014 – racconta Berti – e in uno di questi video ho rivisto la riunione tra ex compagni di scuola avvenuta venti anni fa. Da lì l’idea di provare a riunire dopo altri 20 anni gli alunni della Pascoli. Allora la scuola raccoglieva molti bambini che arrivavano da quasi tutta Sesto”. La Pascoli è stata, infatti, la prima scuola di Sesto realizzata nel 1905. Il gruppo degli ex alunni si erano ritrovati anche dopo 50 anni dalla prima elementare e sabato scorso hanno voluto ripetere l’occasione ritrovandosi a pranzo al Blend insieme all’assessore all’istruzione Sara Martini e al dirigente scolastico Rodolfo Sarli che si sono prestati a fare l’appello come in quel lontano anno scolastico 1952-53. “Eravamo in 13 a pranzo gli altri erano in collegamento online – racconta Berti – è stata una giornata particolare ed emozionante non solo perchè abbiamo ricordato i tempi della scuola e la maestra Nadia Palli, ma anche perchè è sempre commuovente rincontrarsi dopo tanti anni”. (L.L.)