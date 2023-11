Gli occupanti se ne vanno dalle palazzine di via Gramsci dopo un giorno

SESTO FIORENTINO – E’ terminata dopo un giorno l’occupazione le palazzine delle ferrovie in via Gramsci 502 espropriate durante i lavori della Tav. Questa mattina le persone, una ventina, se ne sono andate. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di via Gramsci e la Polizia municipale di Sesto Fiorentino. “Appena abbiamo avuto notizia […]

SESTO FIORENTINO – E’ terminata dopo un giorno l’occupazione le palazzine delle ferrovie in via Gramsci 502 espropriate durante i lavori della Tav. Questa mattina le persone, una ventina, se ne sono andate. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di via Gramsci e la Polizia municipale di Sesto Fiorentino. “Appena abbiamo avuto notizia dell’occupazione abbiamo attivato tramite la Polizia municipale i servizi sociali affinché potessero dare supporto a nuclei con eventuali fragilità. – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – Abbiamo preso atto che l’occupazione si è risolta stamattina con l’abbandono dei locali da parte delle persone che li avevano occupati. Indipendentemente dall’esito di questo episodio credo che si tratti di un segnale del disagio sociale ed economico che colpisce una parte della popolazione che non riesce a trovare casa. Certamente l’aumento degli sfratti e scelte del Governo Meloni come la cancellazione del contributo affitti non fanno altro che accrescere le situazioni di disagio e difficoltà”.