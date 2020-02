“Gli organi di controllo hanno dato l’ok, venite a vedere lo spettacolo del circo”

SIGNA – Nuovo capitolo nella vicenda del circo a Signa. Dopo la notizia della manifestazione in programma oggi pomeriggio, è arrivata la controreplica da parte del circo per voce sempre di Riccardo Germinario: “Gli organi di controllo che hanno effettuato il sopralluogo, non hanno riscontrato nessun reato e nessuna irregolarità, ovvero Usl Toscana distretto di competenza del territorio di Signa e dal Nucleo Carabinieri Cites. Concludo per la seconda volta dicendo che vengono dette cose totalmente false. Se non volete assistere ai nostri spettacoli nessuno vi obbliga, state a casa, è da novembre che la nostra tournée si svolge in Toscana (Certaldo, Prato, Lucca, Fucecchio, Livorno, Pisa), potete visionare la nostra pagina Facebook con migliaia di persone chebhanno assistito al nostro spettacolo di ottima qualità, quindi si continua a fare chiacchiere”.