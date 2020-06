Gli psicologi chiedono il potenziamento della loro attività nel SSN e lanciano una petizione al Ministro della Salute

CAMPI BISENZIO – Una petizione per chiedere il potenziamento degli psicologi nel Servizio sanitario nazionale. Tra le firmatarie anche Cipriana Mengozzi di Campi Bisenzio e altri professionisti di altre regioni italiane. La richiesta, corredata da firme, viene inviata al Ministro alla Salute, on. Roberto Speranza per chiedere interventi organici nel servizio sanitario nazionale per l’assistenza […]

“Lo psicologo – si legge nella lettera – non ha al momento una presenza capillare all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, al di sotto della possibilità di rispondere a quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA 2017) già in condizioni ordinarie e che oggi appaiono critiche, considerando l’emergenza Covid-19 in atto”. La richiesta che viene avanzata è quella di “assunzioni nel SSN di psicologi in modo congruo a rispondere ai bisogni della popolazione – prosegue la lettera – convenzioni per: la specialistica ambulatoriale privata, cure primarie in forma autonoma, aziende e luoghi di lavoro, bonus per i cittadini meno abbienti da utilizzare con psicologi liberi professionisti nell’emergenza sanitaria attuale”.