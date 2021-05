Gli studenti di Magda Scuola di Musica nel musical “& Giulietta”. Il 9 maggio le audizioni

CALENZANO – Gli studenti di Magda Scuola di Musica di Calenzano saranno in scena con lo spettacolo “& Giulietta” versione italiana del famoso famoso show del West End londinese campione d’incassi e premi, che ora arriva in Italia. E apre il casting per la ricerca di artisti. Gli studenti della scuola calenzanese hanno all’attivo numerosi […]

CALENZANO – Gli studenti di Magda Scuola di Musica di Calenzano saranno in scena con lo spettacolo “& Giulietta” versione italiana del famoso famoso show del West End londinese campione d’incassi e premi, che ora arriva in Italia. E apre il casting per la ricerca di artisti.

Gli studenti della scuola calenzanese hanno all’attivo numerosi successi nazionali e si dimostra ancora una volta eccellenza nell’ambito della formazione del teatro musicale. La tournée che partirà, Covid permettendo, ad ottobre, toccherà diverse città italiane tra le quali Firenze e Milano.

Le vicende dello spettacolo si racchiudono in una domanda fondamentale: ”Cosa succederebbe se Giulietta non morisse?”. Da qui nasce la storia remixata con canzoni famosissime di “& Giulietta” un successo garantito anche nel nostro Paese. Il Musical, che sta attirando l’attenzione dell’intero settore teatrale, aprirà le porte a nuovi artisti che vogliono far parte del cast: domenica 9 maggio infatti, si terranno le audizioni per gli artisti esterni alla scuola, provenienti da tutta Italia. I provini che si svolgeranno in conformità con le norme anti-Covid, prevedono l’affluenza, seppur contingentata, di decine e decine di aspiranti performer. Gli studenti di Magda invece, saranno in automatico parte del cast artistico. La regia di “& Giulietta” è firmata dal regista e direttore artistico di Magda, Denny Lanza. Le coreografie saranno invece curate, oltre da Lanza, da Giovanni Ceniccola, il riadattamento testi è invece di Maria Chiara Chiti e la direzione musicale è affidata al Maestro Armando Polito.

“Sono emozionato e felice – afferma Denny Lanza – Dopo un anno e mezzo di stop dalle scene a causa del Covid, dirigere questo spettacolo è una benedizione. Me ne sono innamorato per il linguaggio immediato e coinvolgente che mi permette di usare. I miei ragazzi sono un orgoglio. E’ per loro che metterò tutto me stesso nel tirare le fila di questo show.”

Gli studenti pieni di talento, quasi tutti fiorentini, che prenderanno parte allo spettacolo sono: Matilde Guidotti di soli 16 anni che interpreterà Giulietta, Andrea Agostini (Shakespeare), Giulia Carra (Anne), Stephanie Dansou (Nutrice), Davide Contu (May), Carla Schneck e Andy Messeri (Lady e Sir Capuleti), Alessia Cieri, Andrea Garota, Beatrice Cieri, Carlotta Tempestini, Chiara Cespi, Fjoralba Kraja, Giada Bocelli, Giandomenico Rotiroti, Ginevra Griffi, Isabella Colomo, Sabrina Tortelli, Sara Pausich, Sarah Stiattesi, Serena Berneschi, Vittoria Carrai, Gioia Galati, Federica Alcione, Lucia Caponnetto, Giuseppe Stravino, Aurora Monticini, Amelia Pupi e Giovanni Ceniccola.

Per rimanere aggiornati sulle date e sulle novità di “& Giulietta” visitare il sito www.musicaltimes.it