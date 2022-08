“Gloria canora”: dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti per andare alla scoperta delle canzoni scritte da e per Caruso

LASTRA A SIGNA – Due ospiti internazionali per un grande evento a Villa Caruso. Il tenore inglese Mark Milhofer e il pianista Leonardo Ciampa, in arrivo dagli Stati Uniti per la sua tournée nel centro e nord Italia, saranno i protagonisti del concerto organizzato il 23 agosto alle 19. Una serata alla scoperta delle canzoni scritte da e per Caruso, con 14 brani eseguiti, tre dei quali composti da Ciampa, che si accompagneranno a brani popolari dell’inizio del ‘900. Ma l’evento sarà anche l’occasione per ascoltare in anteprima mondiale “Gloria Canora”, l’ultima composizione del pianista Leonardo Ciampa, che ha scritto parole e musica per questo brano dedicato proprio a Enrico Caruso e al suo rapporto con gli italoamericani. Un’anteprima che sarà l’evento principale della serata e che dà il nome all’evento. Il concerto “Gloria canora” sarà a ingresso gratuito, per prenotate i posti in sala sarà necessario scrivere a info@museoenricocaruso.it oppure telefonare in orario di apertura del museo al numero 055 8721783. Al termine del concerto sarà possibile acquistare la pubblicazione “Caruso’s songs” con gli spartiti e i testi delle nove canzoni scritte da Caruso. Già in preparazione intanto il calendario dei prossimi eventi a Villa Caruso con due appuntamenti già in programma. Il primo sarà il 24 settembre e farà parte del programma del Maggio metropolitano, mentre il secondo sarà l’8 ottobre ed avrà per protagonisti i solisti dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino.