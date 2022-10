Goliardici e vincenti, il Tennis Club Le Signe è campione d’Italia

SIGNA – Goliardici e vincenti. Sono i tre portacolori del Tennis Club Le Signe (Francesco Talli, Enrico Mazzanti e David Baldini) che alla loro prima partecipazione alla “Royal Cup Maschile” organizzata dalla Raf Tennis, hanno letteralmente fatto piazza pulita dei loro avversari e si sono laureati campioni d’Italia dopo avere vinto in precedenza il titolo toscano che li ha “proiettati” a contendersi il tricolore. Una manifestazione, riservata ai tennisti “amatoriali” ma organizzata nei minimi dettagli e che si è disputata a San Vincenzo coinvolgendo ben 108 squadre provenienti un po’ da tutta Italia. Soddisfazione doppia, dunque, per i tre atleti del Tennis Club Tennis Le Signe che hanno conquistato il titolo italiano nella loro regione. Goliardici e vincenti perché, come dimostra anche il video che pubblichiamo, il cerimoniale del torneo prevedeva che ogni squadra avesse un proprio inno. E loro, che inizialmente, in questo sono stati “onesti”, non credevano di arrivare fino in fondo, cosa hanno scelto? La colonna sonora del celebre film “L’armata Brancaleone”. Una bella “armata Brancaleone”, non c’è che dire, che ha vinto tutti gli incontri disputati (si giocava su set singoli, arrivando a 9) e perdendo l’unico singolare nella finalissima contro i bresciani del Dropshop Bronze. Ma non è finita qui perché nel doppio decisivo i forti avversari di Brescia erano addirittura avanti 8-5 ma prima c’è stata la rimonta fino all’8-8 e poi la vittoria al tie-break. E la gioia, come si può notare anche dalle foto, è stata incontenibile.