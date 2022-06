Gonfiabili, mercatino, voli in elicottero. Ma soprattutto solidarietà: a Ginestra con “Giocolo”

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa, anzi a Ginestra Fiorentina, è in arrivo un fine settimana di divertimento per grandi e piccoli. Ma soprattutto un fine settimana, sabato 11 e domenica 12 giugno, dove si potrà fare della solidarietà passando qualche ora in spensieratezza. Tutto questo grazie a “Giocolo”, vero e proprio, come […]

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa, anzi a Ginestra Fiorentina, è in arrivo un fine settimana di divertimento per grandi e piccoli. Ma soprattutto un fine settimana, sabato 11 e domenica 12 giugno, dove si potrà fare della solidarietà passando qualche ora in spensieratezza. Tutto questo grazie a “Giocolo”, vero e proprio, come spiegano gli organizzatori, parco di terra e aria, “un super evento pensato per i bambini e non solo con tante attrazioni e divertimento: voli panoramici in elicottero, fattoria (cavalli con calessi, aquile e falchi), caccia al tesoro, paintball, percorso quad a pedali, gonfiabili, simulatori di volo, musica dal vivo, animazione, mercatino con circa 50 banchi e visite al sito archeologico”. L’appuntamento è dalle 9 alle 23 presso Borgo Sant’Ippolito, in via Chiantigiana, 268 a Ginestra Fiorentina. L’evento è organizzato dalla Fondazione “Cure2children” che lavora per portare la cura e la prevenzione per malattie oncologiche pediatriche direttamente a domicilio. Oltre al sostegno logistico, infatti, formano i medici e il personale sanitario affinché nel tempo riescano autonomamente a prendersi cura dei piccoli pazienti affetti da queste malattie terribili. “Il contributo di C2C – conclude il comunicato – non è rivolto alle grandi emergenze umanitarie ma piuttosto a quelle quotidiane di famiglie con figli affetti da patologie gravi”.