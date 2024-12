Gradi (FdI): “Il parere dei revisori dei conti ai consiglieri “fuori tempo massimo”. Bilancio rinviato al prossimo consiglio”

LASTRA A SIGNA – Una lettera indirizzata a sindaco e capi gruppo, al presidente del consiglio comunale e al segretario generale. E’ quella inviata da Matteo Gradi, capo gruppo di Fratelli d’Italia (nella foto), dopo che “il bilancio di previsione – scrive in una nota – è stato rimandato al prossimo consiglio comunale”. “Per questo abbiamo scritto, – afferma – perché prima della discussione del bilancio di previsione nel consiglio comunale di lunedì scorso, 23 dicembre, non sono stati rispettati i tempi di consegna degli atti di bilancio e dei relativi allegati ai consiglieri. Infatti il Regolamento di contabilità pubblica, a cui rimanda il Tuel, stabilisce che questi documenti siano inviati ai consiglieri 20 giorni prima della discussione, peccato che il corposo parere dei Revisori sia stato inoltrato solo il 20 dicembre, soltanto 3 giorni prima del consiglio comunale. Gli atti sarebbero stati sicuramente illegittimi, così come conferma la costante giurisprudenza amministrativa. Per questo abbiamo rilevato subito l’irregolarità inviando una lettera”.

Per poi aggiungere: “È la giunta che propone lo schema di bilancio al consiglio comunale con tutti gli allegati ed è la giunta che deve rispettare i regolamenti e inviare tutta la documentazione e verificare la correttezza e la completezza degli atti. Allo stesso modo è compito di un’opposizione responsabile quella di far notare, per il bene di tutti, se un atto ha dei profili di illegittimità che poi andrebbero a inficiare il buon funzionamento dell’amministrazione. Solo lo spostamento della scadenza per l’approvazione del bilancio dal 31 dicembre a fine febbraio, ha salvato il Comune dall’esercizio provvisorio. Speriamo che la giunta presti più attenzione la prossima volta perché questa superficialità in uno degli atti politici più importanti non è tollerabile”.