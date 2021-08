Graduatoria per i posteggi fuori mercato

SESTO FIORENTINO – E’ stata approvata dal Comune la graduatoria del bando per l’assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi fuori mercato non assegnati nel comune di Sesto Fiorentino. Le domande arrivate al Comune riferite al bando sono state 4 tutte per il posteggio annuale situato in via De Gasperi angolo con via della Querciola. La […]