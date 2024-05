Graduatorie nidi comunali: 134 in lista d’attesa

SESTO FIORENTINO – Per 134 bambini c’è la lista d’attesa nei nidi comunali. Le graduatorie provvisorie sono state pubblicate online dal Comune di Sesto Fiorentino consultabili online, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/iscrizione-nidi-24-25, per l’ammissione ai servizi comunali per la prima infanzia per l’anno educativo 2024/2025, sono divise in tre gruppi: Piccolissimi, Piccoli e Medi/Grandi. In totale 257 le […]

SESTO FIORENTINO – Per 134 bambini c’è la lista d’attesa nei nidi comunali. Le graduatorie provvisorie sono state pubblicate online dal Comune di Sesto Fiorentino consultabili online, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/iscrizione-nidi-24-25, per l’ammissione ai servizi comunali per la prima infanzia per l’anno educativo 2024/2025, sono divise in tre gruppi: Piccolissimi, Piccoli e Medi/Grandi.

In totale 257 le richieste, ma solo 123 hanno trovato posto.

Del gruppo Piccolissimi fanno parte i bambini nati dal 1 gennaio al 26 aprile 2024: e ne sono stati ammessi 29, mentre in lista d’attesa ne rimangono 14, del gruppo Piccoli quelli nati dal 1 settembre al 31 dicembre 2023: ne sono stati ammessi 31 e in lista d’attesa restano 25, del gruppo Medi-Grandi fanno parte i bambini nati dal 1 gennaio 2022 al 31 agosto 2023: domande accettate sono state 63 e 95 in lista d’attesa.

“Siamo lavorando per aprire il nuovo nido ex Il Cappell’Ajo Matto – speiga l’assessore alla scuola Sara Martini – e saranno 23 posti che non sono stati considerati in queste graduatorie, quindi abbasserà la lista d’attesa. In realtà tra i 134 cii sono anche famiglie che avevano già preso il posto nei nidi privati nell’incertezza di riuscire o meno ad entrare in quelli pubblici. Da oggi in poi sceglieranno il nido pubblico o quello privato e quindi la lista d’attesa subirà dei cambiamenti”.

“Abbiamo deciso di anticipare le graduatorie – dice Martini – per dare la possibilità alle famiglie di prendere le decisioni per loro migliori e poi candidarsi al bando di nido gratis della Regione aprirà a fine maggio. E le famiglie dovranno indicare la scelta fatta per il nido”. Il 28 maggio in consiglio comunale sarà posta in approvazione la delibera per l’apertura del nuovo nido comunale. Intanto a partire dal 29 maggio e al 27 giugno le famiglie potranno presentare la domanda di partecipazione al bando “Nidi gratis” attraverso l’apposito portale della Regione Toscana all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis.