Grande successo a Villa Castelletti per la terza edizione del Premio Atleta dell’Anno U.N.V.S.

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Una serata per parlare e riscoprire dei veri valori dello sport. Una serata per, da un lato, fare un tuffo nel passato e, dall’altro, per proiettarsi in un futuro che, da chi ci ha preceduti in ambito sportivo, avrebbe tanto da imparare. Veterani dello sport, per la precisione la sezione Nesti-Pandolfini, protagonisti indiscussi ieri, lunedì 5 ottobre, a Villa Castelletti a Signa. Questa, infatti, la location scelta per la terza edizione di un premio, quello dedicato all’atleta dell’anno, che dal 2019 a oggi, anno del suo “debutto”, è cresciuto in modo considerevole.

Il premio, infatti, è riservato ad atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano fiorentino dei Comuni di Lastra a Signa e Signa. E a certificare ulteriormente la riuscita della manifestazione è stato il “parterre de roi” con tanti ospiti significativi non solo del mondo dello sport: la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri senatrice Caterina Bini, la presidente nazionale U.N.V.S. Francesca Bardelli, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, il delegato regionale U.N.V.S. Toscana Nicola Lofrese, il presidente della Federazione Rugby Comitato Regionale Toscano Riccardo Bonaccorsi, il delegato allo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano, i sindaci dei Comuni di Signa e Lastra a Signa, Giampiero Fossi e Angela Bagni con i rispettivi assessori allo sport Marinella Fossi e Leonardo Cappellini, la presidente del Museo della paglia di Signa Angelia Benelli, Gianni Taccetti, presidente del comitato promotore del premio Veterani dello Sport, associazione benemerita riconosciuta dal Coni, Leandro Becagli e Giuseppe Bonardi rispettivamente presidente e presidente onorario della sezione, e i vice-presidenti Stefano Nistri, Fiorenzo Drovandi e Gianluca Migliorini.

E poi, naturalmente, gli atleti a cui sono stati consegnati i riconoscimenti: a Niccolò Cannone, rugbista della Benetton Treviso, è andato il “Premio atleta dell’anno 2020”, mentre per quanto riguarda i giovani emergenti, le prescelte sono state la ciclista Emma Meucci e la tennista Viola Cossari, entrambe giovanissime atlete ma già di “caratura” nazionale.

Il premio alla società è stato assegnato alla formazione campione provinciale Juniores Figc nella stagione 2019/2020 del S.S. Signa 1914 Calcio. Per la categoria Veterani dello Sport, premio abbinato alla memoria di Libero Sarchielli, benemerito dello sport, i riconoscimenti sono andati ad Alessandro Cei, già presidente dell’associazione sportiva Lastrense nel centenario della costituzione, e ad Antonio Caverni, presidente della ciclostorica La Lastrense. Premiato anche Alessandro Lazzerini, storico dirigente delle due ruote, mentre un premio alla memoria è stato assegnato a Dino Pandolfini, già presidente della U.S. Arno Porto di Mezzo. Infine, ma non per ultimi, i riconoscimenti speciali U.N.V.S. a Francesco Casagrande, ex azzurro di ciclismo, Francesca Bonciani, pallavolista, militante in A1 nelle file del Bisonte Volley Firenze, e alla memoria di Silvano Bertini, ex pugile olimpionico a Tokyo nel 1964 e campione europeo Superwelter.

La serata, ben condotta da Simona Bellocci, è iniziata con la presentazione dell’interessante libro “Società Anonima Associazione Fiorentina del Calcio” (1933-1952) a cura del Museo Fiorentina, con gli interventi di Massimo Cervelli, vice-presidente del Museo, lo storico Fabio Bertini e il giornalista Roberto Davide Papini e si è conclusa con un saggio di cultura sportiva nell’anno di Dante a cura del regista teatrale Alessandro Calonaci. Un grazie particolare a nome di tutti i soci della sezione U.N.V.S. delle Signe alla BCC Banco Fiorentino e a tutti i partecipanti.