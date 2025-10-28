Grande successo per i vent’anni dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Due giorni fra testimonianze e proposte innovative

PRATO – Grande successo per il ventennale dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che nei giorni scorsi ha visto riuniti a Prato rappresentanti di case museo provenienti da tutta Italia e di numerose istituzioni locali e nazionali. Due giornate di riflessione, di scambio e approfondimento su diversi temi legati a queste particolari realtà museali, fra testimonianze, case history, proposte innovative […]

PRATO – Grande successo per il ventennale dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che nei giorni scorsi ha visto riuniti a Prato rappresentanti di case museo provenienti da tutta Italia e di numerose istituzioni locali e nazionali. Due giornate di riflessione, di scambio e approfondimento su diversi temi legati a queste particolari realtà museali, fra testimonianze, case history, proposte innovative per traghettare nel futuro la Memoria di cui le case museo dei grandi personaggi si fanno custodi. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Prato, Ministero della cultura, Regione Toscana, Icom, Icom Toscana e il patrocinio di Tourisma e Cna Toscana Centro. Si è tenuta con il contributo di Fondazione CR Firenze e Publiacqua; sponsor tecnici UnicoopFirenze e Cooperativa ConVoi.

“Ringraziamo tutte le case museo e le istituzioni che hanno preso parte al nostro ventennale, un momento significativo per noi che abbiamo condiviso con piacere con tanti amici e colleghi, – afferma Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – un ringraziamento particolare va al Comune di Prato che con tutte le sue articolazioni (Ufficio Cultura, Gabinetto del Commissario Straordinario, Ced, Scuola di Musica Verdi, Museo di Palazzo Pretorio) ci è stato vicino e ci ha aiutato nell’ottima riuscita di questa due giorni. Grazie anche al Museo del Tessuto e al direttore Filippo Guarini per la calorosa accoglienza. Per noi ha significato molto celebrare questa ricorrenza a Prato perché la nostra rete, che oggi conta 120 soci in tutta Italia, ha visto la luce proprio in questa città, a Palazzo Datini, il 24 ottobre 2005. È stato come tornare alle radici della nostra associazione per rilanciarla nel futuro”.

“Sono stati due giorni intensi, per i quali dobbiamo dire grazie a ogni singolo partecipante che ha portato il proprio contributo, arricchendo e integrando le nostre conoscenze, – aggiunge Marco Capaccioli, vicepresidente dell’associazione Nazionale Case della Memoria – i tanti interventi hanno fornito spunti di riflessione e nuovi input, teorici e pratici, per andare verso una gestione sempre più oculata e attuale delle Case museo. Un grazie speciale va a Gianmarco Tognazzi, membro della nostra associazione con la casa museo di Velletri dedicata a suo padre Ugo, che in occasione del suo intervento ha annunciato che rinnoverà il proprio supporto alla nostra associazione, impegnandosi a fare di nuovo da testimonial alle Giornate delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri la cui quinta edizione nazionale, e la seconda a livello internazionale, si terrà il 18 e 19 aprile 2026″.