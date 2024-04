Grande successo per il primo torneo del Subbuteo Club Granducato. In tanti a Campi Bisenzio a sfidarsi “in punta di dito”

CAMPI BISENZIO – Grande successo, come testimoniando anche le immagini che pubblichiamo, per il primo torneo organizzato dal Subbuteo Club Granducato presso la loro sede di Campi Bisenzio. Un torneo che testimonia la crescita di una realtà che, non solo sul territorio di riferimento, vuol dire la sua e che è certificato dall’alto numero dei […]

CAMPI BISENZIO – Grande successo, come testimoniando anche le immagini che pubblichiamo, per il primo torneo organizzato dal Subbuteo Club Granducato presso la loro sede di Campi Bisenzio. Un torneo che testimonia la crescita di una realtà che, non solo sul territorio di riferimento, vuol dire la sua e che è certificato dall’alto numero dei partecipanti, entusiasti di sfidarsi sul classico “tappeto verde”. “Un grazie di cuore a tutti i partecipanti, – dicono dal club – sperando si siano divertiti. Un grazie anche a chi avrebbe voluto esserci ma non ha potuto”. Per quanto riguarda invece i risultati, nella categoria Gold primo posto per Marco Tedeschi davanti a Mirko Cappelli. Nella categoria Silver successo per Massimo Lapucci che ha battuto Massimiliano Capaccioli. Premio speciale scommesse a Massimo Fedeli.