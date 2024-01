Gratuito, organizzato da Adecco e con inserimento diretto in azienda: via al corso di formazione per tecnici assemblatori e collaudatori elettromeccanici

SESTO FIORENTINO – Un corso di formazione per tecnici assemblatori e collaudatori elettromeccanici. E’ quello organizzato dalla filiale Adecco di Sesto Fiorentino (al link tutte le informazioni necessarie ACADEMY ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO ELETTROMECCANICO – SESTO FIORENTINO – IT | Adecco Italia (ncoreplat.com) e organizzato in collaborazione con l’azienda Imaginalis Srl, sempre con sede a Sesto Fiorentino. […]

SESTO FIORENTINO – Un corso di formazione per tecnici assemblatori e collaudatori elettromeccanici. E’ quello organizzato dalla filiale Adecco di Sesto Fiorentino (al link tutte le informazioni necessarie ACADEMY ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO ELETTROMECCANICO – SESTO FIORENTINO – IT | Adecco Italia (ncoreplat.com) e organizzato in collaborazione con l’azienda Imaginalis Srl, sempre con sede a Sesto Fiorentino. Il corso, infatti, è finalizzato all’inserimento con contratto di assunzione proprio all’interno di questa azienda. Una realtà attiva nel settore elettromedicale e che, nello specifico, si occupa di assemblare e collaudare TAC a uso umano e animale. L’azienda ha necessità di implementare il proprio organico e pertanto ha deciso di avviare un progetto di formazione professionale in cui vengono individuate persone da formare e poi inserire in azienda, in modo che riescano a essere autonome in tempi decisamente ristretti. Per quanto riguarda le mansioni per le quali i partecipanti al corso saranno formati, si tratta di assemblaggio/montaggio, cablaggio bordo macchina, collaudo e imballaggio. Il corso inizierà il prossimo 4 marzo e terminerà il 29 marzo, per un totale di 160 ore e si svolgerà nei locali aziendali di Imaginalis Srl dal lunedì al venerdì con orario 8-12/13-17.

Fra l’altro, anche questo un dettaglio da non sottovalutare, il corso è gratuito per i partecipanti (è l’azienda a finanziarlo): per accedere è previsto soltanto un percorso di selezione condiviso con l’azienda. Al termine del periodo di formazione ci sarà la possibilità di essere assunti direttamente nell’azienda che ha ospitato il corso, oppure in altre aziende del territorio con mansioni affini a quelle apprese. Inoltre, al termine del corso saranno rilasciati un attestato di formazione e l’attestato sulla sicurezza generale (sempre svolta durante il corso), con cui il discente potrà arricchire il proprio Curriculum Vitae e valorizzare la propria professionalità. Si tratta insomma di un’eccellente opportunità di formazione tecnico-professionale con possibilità di inserimento diretto in azienda subito dopo il corso.