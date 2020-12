“Grazie a tutti per la passione, l’attaccamento e la responsabilità”. Gli auguri del Santo Stefano Basket

CAMPI BISENZIO – Quello che volge verso la conclusione “è stato un anno complesso per tutti noi. Ha imposto severissime restrizioni – dicono dal Santo Stefano Basket – e repentini cambi alle nostre abitudini. Ci ha privato e ci sta privando delle emozioni che solo il basket sa darci. Nonostante tutto questo abbiamo saputo dimostrare di esserci. Basta pensare ai centri estivi realizzati insieme alla Pubblica Assistenza, ai corsi di Minibasket, alla partecipazione a ProSport, ad una nuova sede per la segreteria nel cuore di Campi Bisenzio che ci aspetta. Senza dimenticare che abbiamo ripreso ad allenarci in sicurezza. Per questo la società desidera ringraziare tutti per la tenacia, la passione, l’attaccamento ai nostri colori e anche il profondo senso di responsabilità. Il nostro pensiero va prima di tutto ai nostri che stanno soffrendo per il virus o che sono in difficoltà per la crisi. Vi siamo vicini! Ma pensiamo anche ai nostri allenatori e atleti, voi siete la nostra forza. A tutti voi, buon Natale e buon anno nuovo”.