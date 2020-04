Grazie agli acquerelli raccolti i fondi per aiutare chi ha bisogno

SESTO FIORENTINO – Acquerelli per raccogliere fondi da destinare alla raccolta alimentare per chi in questo periodo di emergenza sanitaria, ha bisogno. E’ l’idea nata da un gruppo di una dozzina di “amiche acquerelliste”. “La nostra idea era quella di fare qualcosa in questo periodo – spiega Manuela – volevamo aiutare chi ha bisogno, ma non sapevamo come e così è venuta in mente la possibilità di mettere di chiedere una donazione per la Misericordia di Sesto Fiorentino per ogni nostro quadretto: 10 euro per sostenere il progetto che avrebbe permesso alla Misericordia di poter acquistare generi alimentari per le spese sospese e le distribuzioni di cibo”. Così una decina di giorni fa il gruppo di “amiche acquerelliste”apre una pagina su Facebook “Acquerelli per raccolta fondi Misericordia” mostrando le pitture corredate delle dimensioni delle opere. “E’ stato un successo – spiega Manuela – siamo riusciti ad arrivare a 600 euro che sono stati consegnati alla Misericordia per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità”. Le “amiche acquarelliste” non si fermano qui, ci sono ancora dipinti propnti per trasformarsi prodotti alimentari, a dimostrazione che anche l’arte può aiutare chi ha bisogno.