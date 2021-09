Green pass, Anpit Firenze: “Sicurezza indispensabile ma le imprese sono già gravate da obblighi e limiti. Lo Stato sblocchi Sostegni bis e Semplificazioni”

FIRENZE – “La sicurezza sanitaria è indispensabile per riprendere e per evitare nuove chiusure, che comunque non sono mai del tutto scongiurate. Certo è che, prima di gravare le imprese con un nuovo ulteriore sforzo, il green pass, che comunque ricade anche sulle spalle delle imprese, lo Stato dovrebbe dare il buon esempio e sbloccare provvedimenti essenziali per le […]

FIRENZE – “La sicurezza sanitaria è indispensabile per riprendere e per evitare nuove chiusure, che comunque non sono mai del tutto scongiurate. Certo è che, prima di gravare le imprese con un nuovo ulteriore sforzo, il green pass, che comunque ricade anche sulle spalle delle imprese, lo Stato dovrebbe dare il buon esempio e sbloccare provvedimenti essenziali per le imprese come il Sostegni bis e il Semplificazioni ai quali mancano ancora i decreti attuativi”: lo sottolinea Giorgio Gargiulo, presidente di Anpit Firenze, che aggiunge: “Ottimi provvedimenti, insomma, ma zoppi. Il nostro sistema produttivo ne ha bisogno per tamponare le falle ma soprattutto per ripartire. Stiamo parlando di cifre consistenti che meritano di essere sbloccate, immesse nel sistema ma anche investite in opere che possano facilitare le imprese di oggi e di domani. Su questo fronte, non dimentichiamoci del Recovery, di cui stranamente si è smesso di parlare…”.