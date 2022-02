Green Pass, Confartigianato: “Bene il primo giorno, ma mancano i clienti”

FIRENZE – “Il primo giorno delle nuove norme sul Green Pass si è svolto senza grandi tensioni. Il problema è che non ci sono clienti…”. Non è una battuta quella che il presidente di Confartigianato Firenze, Alessandro Sorani, sceglie per commentare la giornata che ha visto entrare in vigore le nuove regole del lasciapassare verde. “I controlli ci sono […]

FIRENZE – “Il primo giorno delle nuove norme sul Green Pass si è svolto senza grandi tensioni. Il problema è che non ci sono clienti…”. Non è una battuta quella che il presidente di Confartigianato Firenze, Alessandro Sorani, sceglie per commentare la giornata che ha visto entrare in vigore le nuove regole del lasciapassare verde.

“I controlli ci sono stati, i nostri commercianti e artigiani sono risultati in regola, la clientela non ha avuto problemi. Ma il punto – spiega Sorani – è che per le strade della città, in particolare quelle del centro, ci sono poche persone perché moltissime sono a casa per il Covid o per la quarantena o perché temono di ammalarsi. È vero che gennaio e febbraio sono mesi storicamente complicati, ma ora siamo ben sotto la media di questo periodo”.

La nota positiva arriva dall’e-commerce: “Abbiamo notato – dice il presidente di Confartigianato Firenze – un aumento delle vendite online del 27%: non è poco, anzi è un bel successo per gli artigiani che hanno deciso di puntare sullo sviluppo delle vendite online, unendo tradizione e contemporaneità, mentre chi non ha saputo rinnovarsi ora soffre di più”.