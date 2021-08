Green Pass e orario di agosto della Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Cambiano gli orari della Biblioteca nel mese di agosto. La Biblioteca è aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 19, sabato e domenica resta chiusa. La biblioteca resta chiusa da sabato 7 a domenica 22 agosto. Rimane attivo il prestito a domicilio nel territorio del Comune.

Da venerdì 6 agosto per accedere alla Biblioteca sarà necessario esibire il Green Pass come previsto dal Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021. Il Green Pass non e necessario per i minori di 12 anni e per i soggetti esentati della campagna vaccinale. Questi ultimi dovranno esibire un documento attestante l’esenzione, anche in formato cartaceo.

Gli utenti dovranno presentare la certificazione in formato cartaceo o elettronico e un documento di identita; gli operatori verificheranno la validita attraverso l’app ufficiale VerificaC19 autorizzata dal governo. Per scaricare il Green pass: Sito www.dgc.gov.it con tessera sanitaria o identita digitale Attraverso la Appimmuni o App IO. Presso le Farmacie Comunali muniti di tessera sanitaria. Medico di medicina generale o pediatra.