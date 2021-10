Green Pass, la Fiom Cgil Firenze: “Qualche difficoltà all’ingresso nelle fabbriche”

FIRENZE – Quella di oggi, venerdì 15 ottobre, era la giornata dell’entrata in vigore del Green Pass. “E stamattina, – si legge in una nota della Fiom Cgil – come temevamo, c’è stata qualche difficoltà all’ingresso nei luoghi di lavoro; non tutti i lavoratori si sono presentati o sono entrati in azienda perché privi di […]

FIRENZE – Quella di oggi, venerdì 15 ottobre, era la giornata dell’entrata in vigore del Green Pass. “E stamattina, – si legge in una nota della Fiom Cgil – come temevamo, c’è stata qualche difficoltà all’ingresso nei luoghi di lavoro; non tutti i lavoratori si sono presentati o sono entrati in azienda perché privi di Green Pass. Il governo non ha avuto il coraggio di intervenire inserendo l’obbligo vaccinale e i vuoti normativi lasciati dal Decreto Legge hanno generato timori tra le persone, sia vaccinate che non vaccinate, mettendole in contrapposizione tra loro. Il sistema fagocitato dell’effettuazione dei tamponi, inoltre, ha portato a criticità organizzative che incidono sulla vita dei lavoratori. La presenza e l’impegno dei nostri delegati nella giornata odierna sono stati un supporto importante di tutti i metalmeccanici. Tocca ancora una volta al sindacato ricostruire solidarietà. Lo faremo con l’impegno sindacale della Fiom e dei propri rappresentanti nei luoghi di lavoro”.