Green Pass obbligatorio sulla tramvia: dal 6 dicembre “verificatori” a supporto delle forze dell’ordine

CAMPI BISENZIO – Da lunedì 6 dicembre sarà obbligatorio avere il Green Pass per viaggiare sulla tramvia di Firenze. Il nuovo decreto del governo estende infatti l’obbligo a tutto il trasporto pubblico del certificato verde “base”, che si ottiene dopo il vaccino anti Covid-19, la guarigione o un tampone negativo. E “Gest – si legge in una nota – accoglie l’invito della Prefettura di Firenze a collaborare con le forze dell’ordine che da lunedì controlleranno il possesso del Green Pass da parte dei passeggeri della tramvia”.

Autolinee Toscane, che assieme a Gest fa parte del gruppo RatpDev, “metterà a disposizione da lunedì 80 operatori in tutta la Toscana a supporto delle forze dell’ordine per presidiare le fermate più importanti dei bus e della tramvia di Firenze. Autolinee lo ha comunicato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato ieri dal prefetto Valerio Valenti, che ha riunito tutti i soggetti interessati dalle norme introdotte dal decreto 172/21 per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Gest si avvarrà dunque dei verificatori reclutati da Autolinee Toscane a supporto delle forze dell’ordine. In particolare, gli operatori saranno alle fermate principali della tramvia per fare controlli a campione sul possesso del certificato verde. Non faranno sanzioni, ma dovranno segnalare eventuali situazioni critiche alle forze dell’ordine”.