Green Pass, primi controlli a Signa

SIGNA – Iniziata, da parte degli agenti della Polizia Municipale di Signa, l’attività di prevenzione e verifica anti Covid-19, con il controllo delle certificazioni verdi (Green Pass) in due esercizi, sale gioco/slot, dove sono state controllate in tutto sei persone. Di queste 5 erano regolarmente in possesso della certificazione, esibendo il QR code sul telefono che ha dato esito positivo. Una non aveva niente ed è stata sanzionata; sanzionato anche il gestore per aver consentito l’accesso senza controllo a persone sprovviste di certificazione. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nella speranza di non dover contestare nessun altro illecito.