GreenFriday: supervalutazione per i mobili usati di Ikea

SESTO FIORENTINO – Dal 22 novembre al 5 dicembre torna #GreenFriday di Ikea, dove i clienti del colosso svedese possono “rivendere” i mobili Ikea di cui non si ha più bisogno e promuove l’acquisto di prodotti di seconda mano.

Durante il Green Friday, i clienti soci Ikea Family che desiderano “vendere” i propri mobili Ikea usati attraverso il servizio “Riporta e Rivendi” potranno beneficiare di una supervalutazione, pari al 50% in più rispetto alla valutazione che si riceverebbe durante il resto dell’anno. La pre-valutazione potrà essere fatta consultando il sito Ikea, grazie al tool online e poi recarsi poi nello store Ikea Sesto Fiorentino per riportare i mobili usati e finalizzare l’operazione. Ogni prodotto restituito sarà così rimesso in circolo per essere acquistato ad un prezzo ancora più accessibile senza maggiorazioni di prezzo rispetto alla valutazione.

In cambio di ogni prodotto riportato si riceverà una Carta Reso Ikea da spendere in negozio e online, con l’invito ad utilizzarla anche per l’acquisto di mobili di seconda mano esposti nell’ area dedicata presente in negozio.

L’iniziativa si lega al servizio “Riporta e Rivendi”, che da 8 anni aiuta le persone a prolungare la vita dei loro prodotti Ikea.

Da settembre 2020 ad oggi sono stati quasi 20.000 i prodotti Ikea che i clienti, nel corso dell’anno, hanno riportato negli store italiani grazie a questo servizio, con un incremento del 460% rispetto all’anno precedente. Di questi, oltre il 90% è stato rivenduto, a testimonianza di come un approccio alternativo al consumo stia entrando a pieno titolo sul podio dei comportamenti sostenibili, incidendo positivamente su presente e futuro.