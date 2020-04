Gronchi (Confesercenti): “Fra mancanza di coraggio ed errori clamorosi”

FIRENZE – Si affida a un lungo post su Facebook il presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, per analizzare le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di ieri sera. Con una sintesi, in apertura di post, che la dice lunga sullo stato d’animo che sta vivendo in questo momento l’associazione di categoria che rappresenta: “Mancanza di coraggio ed errori clamorosi”. “Una mancanza di coraggio – scrive Gronchi – non riaprire tutte le attività economiche in grado di rispettare le prescrizioni sanitarie. Una mancanza di coraggio non agire su base regionale perché la situazione non è uguale in tutta Italia. Una mancanza di coraggio non ammettere che un milione di nuovi poveri in due mesi sono una catastrofe. Un errore non aprire il commercio al dettaglio tutto insieme. Un errore lasciare libertà ai prefetti di autorizzare quello che vogliono. Un errore non dire con chiarezza che se non ti faccio riaprire lo stato si carica di sostenere l”azienda e il reddito. Se servirà una task force, dovrà essere parecchio force, perché il fiume carsico del malessere sociale che sta investendo il paese è gigantesco e se qualcuno voleva provare il brivido di una inimmaginabile “rivoluzione proletaria” della classe medio/bassa di questo paese, formata da schiere di commercianti, autonomi, partite Iva e professionisti di questo passo rischia seriamente di assisterci. A meno di una magia anche il nuovo decreto economia, da 55 miliardi, non potrà sanare i danni profondissimi di questa situazione”.