Gruppo “Cartabianca”, pasti caldi per chi è stato colpito dall’alluvione: ecco come fare

CAMPI BISENZIO – Il gruppo “Cartabianca”, come scrive in una nota, “si sta adoperando per dare un contributo alla comunità e a tutti i nostri concittadini colpiti da questa forte alluvione che negli ultimi giorni ha messo in ginocchio tantissime persone. Grazie all’aiuto della Protezione civile abbiamo avviato una catena di distribuzione pasti caldi mettendo a disposizione le nostre cucine per offrire cibo a tutti coloro che in questo momento sono senz’acqua e senza elettricità. Cerchiamo nel nostro piccolo di dare una mano a chi sta vivendo un momento di grande disagio e criticità”. Per informazioni telefonare al numero 0558959486.