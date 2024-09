Gruppo Fratres Campi Bisenzio in festa: un premio ai donatori più fedeli. Con la Misericordia una collaborazione costante

CAMPI BISENZIO – C’è chi ha tagliato il traguardo delle quindici donazioni di sangue e chi, addirittura, delle 150. Ma ognuno di loro ha un grande valore per il gruppo Fratres di Campi Bisenzio che non a caso ha voluto riconoscere l’impegno di chi, regolarmente, si mette al servizio degli altri con la consegna di […]

CAMPI BISENZIO – C’è chi ha tagliato il traguardo delle quindici donazioni di sangue e chi, addirittura, delle 150. Ma ognuno di loro ha un grande valore per il gruppo Fratres di Campi Bisenzio che non a caso ha voluto riconoscere l’impegno di chi, regolarmente, si mette al servizio degli altri con la consegna di un meritato riconoscimento. Un impegno sottolineato, durante la recente festa della Misericordia, dalla presidente Francesca Pardo che ha tracciato anche un bilancio dell’attività svolta nel corso del 2023. Un anno segnato dalla tragica alluvione di novembre, quando per ovvi motivi la giornata di raccolta prevista è stata annullata, ma che ha confermato la crescita delle donazioni e fatto registrare un aumento nel numero dei volontari, sicuramente in controtendenza rispetto ad altre realtà. Insieme a lei Patrizia Bacci, del Centro Trasfusionale di Torregalli, il sindaco Andrea Tagliaferri, e il direttore dell’agenzia di Chianti Banca, Damiano Bonifacio. Presente anche il presidente di Avis Campi Bisenzio, Adriano Rossi, realtà “con cui – dice Pardo – c’è uno spirito di fratellanza per raggiungere quello che è un un obiettivo comune”. Quest’anno, inoltre, delegando il compito al responsabile dell’unità di raccolta Massimo Cerbai, il gruppo Fratres ha voluto premiare anche la Misericordia di Campi Bisenzio nelle persone del Provveditore, Cristiano Biancalani, e di Cristian Cesari, presidente del Cda degli Ambulatori (nella foto), “ringraziandoli – ha aggiunto Pardo – per il loro costante supporto alla nostra causa”. Questi invece i donatori più fedeli: con 15 donazioni, medaglia di bronzo, Davide Cannatà, Marco Giuntoni, Alfonso Gramazio, Domenico Liscio, Andrea Ravai e Piero Moretti. Con 25 donazioni, medaglia d’argento, Barbara Pacini, Adriana Magdalena Simionescu, Emanuele Magnolfi, Francesca Mazzeo, Luca Roccamatisi, Tanta Ghinicel e Sonia Iantorno. Con 50 donazioni, medaglia d’oro, Enrico Pieraccioli. Con 150 donazioni, croce d’oro, Patrizio Cantini.